Пострадавшая при обстреле Донецка женщина скончалась в больнице

Донецк, 19 июля. Пожилая женщина, получившая вечером в четверг ранения при обстреле Донецка, скончалась в больнице, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным представительства, мирная жительница, 1951 года рождения, пострадавшая при обстреле по улице Макаренко, 7, скончалась в больнице от полученных ранений.

Как уточняет ДАН, медики диагностировали у пострадавшей проникающее ранение брюшной полости, осколочные ранения правой голени, бедра, предплечья, левого плеча, травматический шок второй степени.

В четверг украинские войска нанесли удар по селу Веселое на севере Донецка. В результате обстрела была ранена женщина, а также повреждены два детских сада №229 и №269, на улице Градостроителей, 1 и 5.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил в четверг, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2019 года получила информацию о почти 80 мирных жителях, пострадавших от вооруженных действий в Донбассе. Десять из них погибли.

При этом он обратил внимание на то, что интенсивность огня не снижается. Лукашевич рассказал о вопиющем случае, который произошел 11 июля в поселке Луково: украинские войска из 152- и 122-миллиметровых артиллерийских орудий обстреляли начальную школу.