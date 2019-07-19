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В Индии озвучили условия закупки у России Су-57

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В Индии озвучили условия закупки у России Су-57

Нью-Дели, 19 июля. Индия готова вернуться к вопросу о сотрудничестве с Россией в разработке или приобретении истребителя пятого поколения Су-57, после того как он покажет себя в деле, заявил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа.

«Когда он уже будет поставлен к вам на вооружение — только тогда мы сможем принять для себя решение. Мы готовы рассматривать его на предмет приобретения после того, как увидим его в деле, и он будет предоставлен нам на проведение оценки», — заявил маршал в интервью «Красной звезде».

В Индии озвучили условия закупки у России Су-57

В феврале замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук заявил, что Москва открыта к сотрудничеству с Индией по истребителю Су-57 (ранее известен как ПАК ФА). Напомним, что от совместного создания истребителя вместе с Россией отказалась именно индийская сторона.

Истребитель пятого поколения Су-57 должен поступить в ВКС РФ до конца текущего года. Боевая машина предназначена для ликвидации всех видов воздушных целей в ближних и дальних боях. Су-57 способен эффективно преодолевать системы ПВО противника и вести до 30 воздушных целей одновременно.

Су-57 разработан на замену Су-27. Самолет во многом превосходит американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, способные решать лишь определенные задачи.

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Источник: Красная звезда
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