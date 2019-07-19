Сирия новости 19 июля 07.00: массированный удар САА по боевикам в Идлибе, главарь «Файлак Аш-Шам» уничтожен в Латакии

Сирия, 19 июля. Авиация ВКС РФ и ВВС Сирии провела успешную операцию по уничтожению полевого командира группировки «Файлак аш-Шам» в провинции Латакия. Силы САА ведут ожесточенные столкновения с боевиками в Идлибе, самолеты ВКС РФ ликвидировали несколько баз террористов в одноименной провинции, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: начали массированную атаку против боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): продолжает вести деструктивную деятельность в Алеппо.

ВКС РФ: приняли участие в подготовке САА ко второй фазе военной операции в Идлибе.

Турция: проводит боевые операции против курдских радикалов в северных провинциях Ирака, где турецкие ВВС уничтожили автомобиль РПК.

Провинция Латакия

Продолжаются вылеты сирийской и российской авиации в горные районы Северной Латакии. Как сообщает источник в Twitter (@QalaatAlMudiq), в ходе успешной операции ВВС Сирии и ВКС РФ в был ликвидирован полевой командир радикальной группировки «Файлак аш-Шам» Абу Омар Аль-Дайк.

Провинция Алеппо

Боевики протурецкой «Сирийской свободной армии» продолжают вести деструктивную деятельность в кантоне Африн на севере провинции Алеппо. Источник в социальной сети Twitter (@liberationafrin) сообщил, что протурецкие боевики подожгли земли, которые они захватили для создания военного штаба в деревне Кимар в районе Шерава в Африне, в результате чего было сожжено более 4 тысяч оливковых деревьев. Отметим, что это далеко не первый случай уничтожения оливковых рощ в Африне: так, 3 июля, по сообщениям Hawar News, боевики ССА и турецкая армия вырубили тысячи оливковых деревьев в районе населенного пункта Кафр-Джина.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) начала вторую фазу наступления на северо-западе Сирии после месячного перерыва между серединой июня и серединой июля. Как сообщает ливанское информационное агентство Al-Masdar News, силы САА во главе со спецподразделением «Силы Тигров» и 4-й механизированной дивизией вчера вечером начала наступление, начав массированную атаку под прикрытием ВВС Сирии. В данный момент армейские подразделения ведут ожесточенные столкновения с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Сирмания.

Российские ВКС также участвовали в подготовке сирийской армии ко второй фазе операции в Идлибе, взорвав несколько объектов в районе долины Аль-Габ. Арабоязычная версия информационного агентства Sputnik сообщает, что российские самолеты уничтожили по меньшей мере 6 баз боевиков и склады боеприпасов в провинции Идлиб.

Ирак

ВВС Турции продолжают боевые вылеты против курдских радикалов в северных провинциях Ирака, входящих в автономную область Иракский Курдистан. Турецкие военные самолеты подвергли бомбардировке автомобиль боевиков «Рабочей партии Курдистана» около деревни Спиндар в горном районе Амедия в провинции Дахук. Источник отмечает, что после бомбардировки жители деревни обнаружили трех партизан РПК, которые, выбежав из автомобиля, прятались в местной школе. Боевиков местные жители подвергли избиению и потребовали под страхом смерти держаться подальше от их деревни и от других гражданских районов, поскольку присутствие террористов РПК неизменно приводит к атаке турецкой авиации.

Напомним, что всего с начала операции «Коготь» было ликвидировано свыше шестидесяти курдских радикалов, согласно данным Министерства обороны Турции. Тем не менее, турецкие источники замалчивают информацию о жертвах среди мирного населения.