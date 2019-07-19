Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, отправив его на галерку

Страсбург, 19 июля. Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, усадив его вместо этого на галерке.

В среду, 17 июля, Порошенко не явился в Государственное бюро расследований Украины, где должен был ответить на вопросы следователей об отмывании преступных доходов. В этот день бывший президент Украины был замечен в здании Европарламента — фото оттуда публикует портал «Страна.ua».

«В Страсбурге я встречаюсь с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами, чтобы обсудить вопрос освобождения всех заложников Кремля из плена», — написал Порошенко в своем Twitter.

Однако СМИ сообщили, что фамилии Порошенко нет в списке приглашенных гостей Европарламента на эту дату. Видимо, именно поэтому экс-президента не пустили в зал заседаний, а усадили скромно — на галерке.

В конце прошлого года украинский дипломат Олег Волошин рассказал о «бегстве» тогда еще действующего президента Украины Порошенко с дебатов в Европарламенте. Они должны были начаться после доклада депутата из Германии Михаэля Галера, посвященного убийству активистки Екатерины Гандзюк, взяточничеству на Украине и борьбе с электронными декларациями чиновников.

Как отметили в Государственном бюро расследований Украины, где в среду Порошенко напрасно ждали на допрос, очередной вызов будет направлен бывшему президенту после парламентских выборов, намеченных на 21 июля.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что накануне выборов в Верховную раду в партии Порошенко «Европейская солидарность» произошел секс-скандал.