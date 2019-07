Дочь экс-президента Узбекистана Каримову увезли из колонии на скорой

Москва, 19 июля. Адвокат дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой Грегуар Манжа сообщил, что его подзащитную из колонии вывезли на скорой помощи.

В начале марта генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову перевели в колонию из-за нарушений условий отбывания наказания под домашним арестом.

Манжа в своем микроблоге в Twitter сообщил, что «Каримова находилась в машине скорой помощи, которая покинула Зангиоту», пока он ждал ее на улице.

По словам адвоката, в колонии ему отказали в доступе к подзащитной. Ему пришлось прождать шесть часов, но к клиентке его так и не пустили, передает РИА Новости.

According to a reliable source of information, #Karimova was in that ambulance which left Zangiota while I was waiting outside to visit her. It appears that she didn’t even know that I was in #Uzbekistan. @bbcuzbek @Reuters https://t.co/NNWqoJScbM