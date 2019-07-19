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Дочь экс-президента Узбекистана Каримову увезли из колонии на скорой

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Дочь экс-президента Узбекистана Каримову увезли из колонии на скорой

Москва, 19 июля. Адвокат дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой Грегуар Манжа сообщил, что его подзащитную из колонии вывезли на скорой помощи.

В начале марта генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову перевели в колонию из-за нарушений условий отбывания наказания под домашним арестом.

Манжа в своем микроблоге в Twitter сообщил, что «Каримова находилась в машине скорой помощи, которая покинула Зангиоту», пока он ждал ее на улице.

По словам адвоката, в колонии ему отказали в доступе к подзащитной. Ему пришлось прождать шесть часов, но к клиентке его так и не пустили, передает РИА Новости.

Первое уголовное дело в отношении Каримовой было возбуждено в 2013 году по фактам уклонения от уплаты налогов, участия в преступной группе и вымогательстве денежных средств. В 2017 году она была осуждена на 10 лет лишения свободы, но из соображений гуманности наказание заменили на ограничение свободы сроком на пять лет, сообщали «Известия». Каримова отбывала наказание в доме своей дочери Иман. Суд также обязал ее возместить ущерб, нанесенный государству.

В марте узбекские СМИ запустили слух, что Каримова покончила с собой после перевода в колонию или была убита ранее. Генпрокуратура Узбекистана опровергла домыслы о смерти дочери первого президента страны. В ведомстве сообщили, что она отбывает наказание «в установленном порядке», а сообщения о ее якобы самоубийстве после перевода в колонию являются «инсинуациями вокруг резонансной темы».

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Источник: РИА Новости
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