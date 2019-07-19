Путин поручил создать ресурс для проверки водителей

Москва, 19 июля. Президент России Владимир Путин поручил разработать до 1 декабря 2020 года информационный ресурс для проверки водителей. Соответствующий приказ опубликован на сайте президента РФ.

Доступ к ресурсу должен быть у предпринимателей и юридических лиц, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров и багажа, в том числе службами легкового такси, а также по аренде автомобильного транспорта. Через ресурс можно будет осуществлять необходимые проверки. Вся информация о водителях будет сформирована на основе банков данных МВД России.

Владимир Путин также поручил кабмину до 1 декабря 2019 года создать базу данных по гражданам, которые имеют медицинские противопоказания или ограничения для вождения.

Как сообщает RT, правительство РФ решит вопрос с отменой штрафов с камер, которые были размещены с нарушениями. Соответствующее распоряжение дал российский лидер. Срок выполнения — до 1 февраля 2020 года.

В июле Владимир Путин призвал отказаться от практики скрывать камеры видеофиксации нарушений ПДД. Он напомнил, что целью установки камер является снижение аварийности и травматизма на дорогах, сообщает «Газета.ru».