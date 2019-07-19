Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

ВВС Турции нанесли авиаудары по базам РПК в Ираке

40
0 Оставить комментарий

ВВС Турции нанесли авиаудары по базам РПК в Ираке

Каир, 19 июля. ВВС Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака спустя сутки после убийства турецкого дипломата в Эрбиле.

Курдский телеканал Rudaw со ссылкой на заявление турецкой армии сообщил, что ВВС Турции нанесли удары по базам и складам с оружием, принадлежащим РПК.

Информация от РПК о разрушениях на данный момент не поступала.

В среду сотрудник генерального консульства Турции в Ираке погиб во время нападения на ресторан в Эрбиле, передавала «Газета.ру». В МИД Турции отметили, что Анкара тесно сотрудничает с иракскими властями для установления личностей нападавших. При нападении, в котором участвовали три человека, погибли два гражданина Ирака.

Добавим, что Эрбиль является столицей Иракского Курдистана — автономной части Ирака. Турция неоднократно высказывалась против независимости Иракского Курдистана.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров