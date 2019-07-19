ВВС Турции нанесли авиаудары по базам РПК в Ираке

Каир, 19 июля. ВВС Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака спустя сутки после убийства турецкого дипломата в Эрбиле.

Курдский телеканал Rudaw со ссылкой на заявление турецкой армии сообщил, что ВВС Турции нанесли удары по базам и складам с оружием, принадлежащим РПК.

Информация от РПК о разрушениях на данный момент не поступала.

В среду сотрудник генерального консульства Турции в Ираке погиб во время нападения на ресторан в Эрбиле, передавала «Газета.ру». В МИД Турции отметили, что Анкара тесно сотрудничает с иракскими властями для установления личностей нападавших. При нападении, в котором участвовали три человека, погибли два гражданина Ирака.

Добавим, что Эрбиль является столицей Иракского Курдистана — автономной части Ирака. Турция неоднократно высказывалась против независимости Иракского Курдистана.