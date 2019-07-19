Крылатую ракету «Буревестник» назвали «оружием возмездия» России в ядерной войне

Москва, 19 июля. Крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является последним «оружием возмездия» России в ядерной войне. Оно будет применено, когда боеголовки межконтинентальных баллистических ракет отработают по территории страны-агрессора. Об этом заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Эксперт подчеркнул, что применение этого вооружения «втопчет агрессора в каменный век». По его словам, «Буревестник» уничтожит объекты инфраструктуры, не оставив противнику шансов на выживание.

Он напомнил, что в случае атаки потенциального противника, российские межконтинентальные баллистические ракеты уничтожат системы противовоздушной и противоракетной обороны противника. Поэтому единственное, что будут угрожать «Буревестнику», уцелевшие зоны ПВО, однако крылатые ракеты их обойдут. Кроме того, радиоактивный выхлоп от оружия глобальной дальности не будет виден для систем контроля за воздушной обстановкой из-за ионизированной атмосферы.

Леонков напомнил, что «Буревестник» основан на советской разработке ядерного авиационного двигателя. По его словам, результаты работы достали из архива, когда Россия стала единственной страной в мире в области компактных ядерных реакторов.

Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей Алексей Леонков назвал главное преимущество «Буревестника». По его словам, стратегическая крылатая ракета обладает неограниченным радиусом действия. Он напомнил, что «Буревестник» будет лететь на любое расстояние. Ракету очень сложно перехватить, поскольку она способна обходить позиционные районы ПРО и ПВО в тех местах, где ее не ожидают.

«Буревестник» может летать на разных профилях полета: высотный, полет с огибанием рельефа местности. Она неизбежно выходит на цель, со 100% вероятностью», — отметил Леонков.

По его словам, страны Запада не обладают такими разработками, поскольку их испытания закончились неудачно.

Ранее стали известны тактико-технические характеристики межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Дальность ее полета составляет 18 тысяч километров, стартовая масса — 208,1 тонны, а масса полезной нагрузки — менее 10 тонн, сообщает RT.