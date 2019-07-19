Лидер «Слуги народа» рассказал о позиции Зеленского по Донбассу

Киев, 19 июля. Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский настроен на примирение в Донбассе.

По словам главы «президентской» партии, Зеленский делает «конкретные шаги» для завершения гражданской войны на юго-востоке Украины.

«Прекратить войну — главная задача любой политической силы, которая идет сегодня на выборы в Верховную раду. Уверен, что и наша стратегия, и те позиции, которые озвучивает президент Зеленский дадут нам возможность остановить войну, а после ее прекратить», — заявил Разумков.

Как отметил партийный лидер, позиция Зеленского по Донбассу «дает уверенность» в урегулировании конфликта. В этой связи Разумков напомнил об усилении украинской группы в минском процессе, о встрече «нормандской четверки» в Париже 12 июля, а также о телефонном разговоре руководителя Украины с президентом РФ Владимиром Путиным.

В то же время Разумков раскритиковал поездку главы партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука в Страсбург, где тот представил собственный план по примирению в Донбассе.

«Президент не давал ни согласия, ни разрешения на дипломатию Медведчука в Страсбурге», — отметил глава «Слуги народа».

Разумков затруднился ответить, как возглавляемая им партия планирует сотрудничать в новом созыве Рады с Медведчуком и его однопартийцами.

«Надеюсь, будем искать точки соприкосновения с разными регионами и с людьми, которые живут в этих регионах. А сотрудничать будет только с теми политиками, с которыми у нас будут общие ценности , общее видение и понимание будущего страны», — сказал Разумков.

Напомним, гражданская война в Донбассе началась после того, как жители Луганской и Донецкой областей Украины отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. С 2014 года жертвами войны, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что главным страхом Зеленского Разумков назвал срыв предстоящих парламентских выборов на Украине.