Постпред РФ при ОБСЕ назвал число пострадавших от обстрелов в Донбассе в 2019 году

Вена, 19 июля. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2019 года получила информацию о почти 80 мирных жителях, пострадавших от вооруженных действий в Донбассе, сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

На постоянном совете ОБСЕ в Вене Лукашевич сообщил, что война на западе Украины продолжается, пока политические элиты заняты предвыборной агитацией. По его словам, с начала года количество пострадавших мирных жителей приблизилось к восьмидесяти. Десять человек из них погибли.

При этом он обратил внимание на то, что интенсивность огня не снижается, передает ТАСС. Лукашевич рассказал о вопиющем случае, который произошел 11 июля в поселке Луково: украинские войска из 152- и 122-миллиметровых артиллерийских орудий обстреляли начальную школу.

«Требуется их (данных о жертвах) скорейшая публикация в соответствующем тематическом докладе СММ. Он будет способствовать сдерживанию насилия. Затягивание с его обнародованием лишь подпитывает чувство вседозволенности у тех, кто продолжает обстреливать мирные кварталы», — подчеркнул постпред РФ.

Гражданская война на юго-востоке Украины началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганская и Донецкая Народные Республики объявили о независимости, в ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но киевские власти систематически нарушают все договоренности. По последним данным ООН, жертвами войны стали более 13 тыс. человек.

В минувшую среду контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с 21 июля. Позднее представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Роман Бессмертный заявил, что прекращение огня в Донбассе с 21 июля может быть продлено навсегда. Он уточнил, что достигнутая договоренность включает в себя запрещение любого ведения военных действий, а также ответственность лиц за нарушение соглашения.