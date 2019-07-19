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Две россиянки пропали без вести в Мюнхене

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Две россиянки пропали без вести в Мюнхене

Мюнхен, 19 июля. Две россиянки пропали в Мюнхене. Об этом сообщает посольство России в ФРГ.

Известно, что россиянок зовут Татьяна и Мария. Они исчезли 13 июля 2019 года. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. Генеральное консульство России в Мюнхене находится в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщали «Известия», в Польше пропал пятилетний россиянин. Его отец забрал мальчика из населенного пункта Гродзиск-Мазовецкий. Позже правоохранительные органы нашли автомобиль мужчины в трех километрах от железнодорожного переезда, а его тело на железнодорожном переезде. Местонахождение мальчика неизвестно.

Отметим, что Таиланде россиянка упала со скалы, пытаясь сделать селфи. Она осталась жива. Медики оценили ее состояние как удовлетворительное.

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Источник: пресс-служба посольства РФ в ФРГ
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