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Умер известный итальянский писатель Лучано Де Крешенцо

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Умер известный итальянский писатель Лучано Де Крешенцо

Рим, 19 июля. Известный итальянский писатель, режиссер, актер и телеведущий Лучано Де Крешенцо скончался в Риме на 91-м году жизни, сообщает пресс-служба издательского дома Mondadori, в котором выходили его труды.

Де Крешенцо родился в Неаполе в 1928 году. Долго работал по своей основной специальности — инженером. В 1976 году окончательно решил стать писателем. Его первая книга «Так говорил Беллависта» была мгновенно раскуплена: продано 600 тысяч экземпляров.

Книги Крешенцо разошлись тиражом примерно 18 миллионов экземпляров по всему миру, переведены на 19 языков. 

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