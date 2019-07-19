Facebook и Google cобирают личные данные пользователей порносайтов

Вашингтон, 19 июля. Американские компании Facebook и Google отслеживают данные пользователей порносайтов, даже когда те сидят в режиме инкогнито. К такому выводу пришли исследователи Корнеллского университета в США.

Специалисты проанализировали данные 22 тысяч сайтов с контентом для взрослых. Выяснилось, что данные отправляются третьим лицам. Facebook и Google заявили, что не использовали собранную информацию для рекламы.

Ранее власти Италии наложили на Facebook штраф в размере 10 млн евро за использование данных пользователей в коммерческих целях. Антимонопольная служба Италии выяснила, что администрация социальной сети не предупреждала пользователей о том, что будет торговать их личными данными для продажи. Отмечается, что социальная сеть осуществляет агрессивную политику в отношении пользователей, никак не уведомляя их о том, куда передается их личная информация.

У дочерней компании Facebook также возникли проблемы с государственными органами Германии. Компания Facebook Ireland Limited была оштрафована на 2 млн евро, поскольку предоставила недостоверные данные о противозаконном контенте. Федеральное управление юстиции ФРГ также обратило внимание, что администрация социальной сети «слишком запрятала» форму обращений. Это мешало пользователем информировать администраторов о правонарушениях.