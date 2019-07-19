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Россия

Строителей в РФ освободят от организации дорожного движения

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Строителей в РФ освободят от организации дорожного движения

Москва, 19 июля. Президент РФ Владимир Путин поручил исключить из федерального законодательства требования о разработке проектов организации дорожного движения в составе строительной проектной документации, сообщает пресс-служба Кремля. 

По итогам заседания Госсовета, прошедшего 26 июня, глава государства дал ряд поручений. Согласно документу, содержащиеся в законе об организации дорожного движения в России соответствующие требования должны быть исключены из него до 1 апреля следующего года.

Помимо этого, Путин поручил правительству совместно с властями российских регионов подготовить программы реконструкции, капремонта и ремонта находящихся в аварийном и предаварийном состоянии мостов и других дорожных сооружений, размещенных на автомобильных дорогах регионального и местного значения.

Строителей в РФ освободят от организации дорожного движения

Кроме того, глава государства поручил правительству до 1 февраля следующего года усилить административную ответственность за нарушение ПДД при перевозке групп детей.

Кабмину предстоит разработать госпрограмму по безопасности на дорогах до 2030 года. Госпрограмма нацелена на снижение смертности и травматизма россиян в ДТП. Документ правительство должно представить президенту до 1 декабря.

Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения ПДД, которые зафиксировали неправильно установленные камеры. Ранее глава государства подчеркнул, что камеры устанавливаются для того, чтобы снизить аварийность и травматизм на дорогах. В случае, когда камеры намеренно прячут, происходит подмена смысла всех проводимых мероприятий.

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