Стало известно о состоянии госпитализированной актрисы Чуриковой

Москва, 19 июля. Врачи подозревают у народной артистки СССР Инны Чуриковой перелом ребер, сообщил Федеральному агентству новостей источник в департаменте здравоохранения Москвы.

«Подозрение на перелом ребер, она пока на обследовании», — сообщил источник, уточнив, что в настоящее время актриса находится в состоянии средней тяжести.

Вечером в четверг стало известно, что Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Актриса оступилась и упала со сцены во время спектакля «Старая дева» на сцене театра «Русская песня».

Супруг актрисы Глеб Панфилов сообщал ТАСС, что актриса играла на сцене театра «Русская песня», как внезапно ей стало плохо, у нее закружилась голова, она упала и ударилась головой.

75-летняя Чурикова снялась в десятках фильмов и сыграла во многих спектаклях. Инна Михайловна является обладательницей «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля (1984) в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Военно-полевой роман».

Является лауреатом двух Государственных премий РФ, государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, премии Ленинского Комсомола. Актриса полный Кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством».