Названа причина госпитализации Инны Чуриковой

Москва, 18 июля. Народной артистке СССР Инне Чуриковой стало плохо во время спектакля в театре «Русская песня»: после падения со сцены ее на скорой отвезли в больницу.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, актриса споткнулась и упала со сцены во время спектакля «Старая дева» на сцене театра «Русская песня». Коллега народной актрисы Екатерина Васильева уточнила, что Чурикова оступилась и упала со сцены из-за того, что было достаточно темно.

Все произошло во время спектакля. По словам Васильевой, актрису отвезли на скорой в больницу, чтобы сделать рентген. На первый взгляд «нет никаких ни переломов, ни сотрясения мозга». Васильева предположила, что это может быть только ушиб.

Зрители, побывавшие на спектакле «Старая дева» подтверждают в соцсетях, что народная артистка СССР упала со сцены.

«К сожалению, Инна Михайловна оступилась и упала со сцены, я молю господа чтобы с ней все было хорошо», — написала в Instagram Анастасия Хорошевская.

Как передавал Пятый канал, супруг актрисы сообщил, что Чурикова получила травму и ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. По его словам, актриса играла на сцене театра «Русская песня», как внезапно ей стало плохо, у нее закружилась голова, она упала и ударилась головой.

Народной артистке СССР Инне Чуриковой 75 лет. Она снялась в десятках фильмов и сыграла во многих спектаклях. Инна Михайловна является обладательницей «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля (1984) в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Военно-полевой роман».