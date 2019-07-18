Путин поручил решить проблему с безнаказанностью иностранцев, не оплачивающих штрафы ГИБДД

Москва, 18 июля. Российский президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с иностранцами и иностранными перевозчиками, которые нарушают ПДД, и не оплачивают штрафы вовремя.

«Принять меры, направленные ... на обеспечение неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения», — говорится в тексте документа, который размещен на сайте Кремля.

Меры должны быть приняты до выезда правонарушителей с территории России. Кабмин должен выполнить поручение президента до 1 февраля 2020 года.

Отметим, система по взиманию штрафов за нарушение ПДД с иностранных граждан будет работать после объединения баз данных таможни, пограничников и МВД. Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что в Госавтоинспекции создана федеральная информационная система. В нее необходимо интегрировать базы данных таможенных и пограничных органов.

Ранее президент России поручил правительству усилить административную ответственность за нарушение ПДД при перевозке детей до 1 февраля 2019 года. Также Путин дал распоряжение разработать госпрограмму по безопасности на дорогах, которая нацелена на снижение смертности и травматизма россиян в ДТП. Документ должен быть предоставлен президенту до 1 декабря 2019 года.

Напомним, ГИБДД создает открытую цифровую платформу. В нее войдут данные о злостных нарушителях ПДД. Система также позволит проверять соискателей на нарушения.