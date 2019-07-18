Киев предлагает одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Киев, 18 июля. Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского.

Пресс-секретарь Владимира Зеленског Юлия Мендель написала на своей странице в Facebook, что в офисе Зеленского «с большим интересом узнали» о предложении российской стороны освободить Вышинского в качестве первого шага доброй воли.

«Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — написала Мендель.

Главного редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая прошлого года в Киеве по подозрению в государственной измене. Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца, затем арест неоднократно продлевали на новый срок. Подольский районный суд украинской столицы ранее перенес на 19 июля заседание по делу Вышинского.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир сообщил ранее, что ОБСЕ выступает за освобождение арестованного на Украине Вышинского. Он обратился к киевскому руководству с призывом освободить его, поскольку власти «не должны сажать журналистов за решетку за их профессиональную деятельность».

В четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под ареста Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом к нормализации отношений Москвы и Киева.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Олега Сенцова в 2014 году по подозрению в организации терактов на территории Крыма. Он совместно с подельниками планировал устроить серию терактов на полуострове. По решению суда Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы.