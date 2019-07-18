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Россия

Путин расширил возможности обращения в суд по групповым искам

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Путин расширил возможности обращения в суд по групповым искам

Москва, 18 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении возможности обращения в суд с групповыми исками. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс РФ. Групповые иски можно будет подавать при рассмотрении требований о защите прав потребителей или о возмещении вреда. В документе также прописываются особенности ведения дел.

Ранее в четверг глава государства поручил правительству разработать дополнительные механизмы обеспечения жильем граждан с невысокими доходами. Кабмин до 10 октября 2019 года должен представить механизм обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности.

Путин также поручил разработать госпрограмму по безопасности на дорогах до 2030 года. Госпрограмма нацелена на снижение смертности и травматизма россиян в ДТП. Документ правительство должно представить президенту до 1 декабря.

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