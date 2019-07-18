Пострадавшим от паводка в Иркутской области выделят более 14 млрд рублей

Москва, 18 июля. Правительство РФ выделило более 14 млрд рублей на соцподдержку тех, кто утратил жилье при наводнении в Иркутской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, правительство РФ выделило из резервного фонда 14 млрд 139 млн 292,9 тысяч рублей. Деньги пойдут на «финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения». Контролировать трату выделенных денег будет Минстрой.

Более 3 млрд рублей из общего трансферта будет выделено на капитальный ремонт домов, поврежденных паводком. Также постановлением утверждено выделение до 10,8 млрд рублей на оказание мер соцподдержки пострадавшим, чьи дома не подлежат восстановлению.

Напомним, дождевой паводок затронул более сотни населенных пунктов Иркутской области, сообщала «Газета.ру». Река Ия в районе города Тулуна поднялась до уровня 13,9 метра, что в два раза превышает критическую отметку. Ненастье затронуло около 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них невозможно восстановить. По последним данным регионального МЧС, 25 человек погибли.

Как стало известно в четверг, президент РФ Владимир Путин 19 июля посетит Иркутскую область, где проведет совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения. Глава государства проверит, как местные власти устраняют последствия трагедии. Участие в совещании примут также члены правительства.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое поможет ускорить денежные выплаты пострадавшим из-за наводнения в Иркутской области.