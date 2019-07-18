Актриса Чурикова почувствовала себя плохо во время спектакля в Москве

Москва, 18 июля. Актриса Инна Чурикова почувствовала себя плохо во время спектакля в театре «Русская песня». Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в театре, была вызвана скорая помощь.

По предварительным данным, актрису было решено госпитализировать. Точная причина пока неизвестна, но есть информация, что Чурикова оступилась и упала со сцены.

Напомним, что наиболее известные роли актрисы в кино и на телевидении: «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Ребро Адама», «Идиот» и «В круге первом», и «Ширли-мырли». Инна Михайловна является обладательницей «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля (1984) в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Военно-полевой роман».

Накануне Заслуженный артист России Юрий Кузнецов был госпитализирован в одно из петербургских медицинских учреждений после операции на сердце.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Народного артиста России Валерия Афанасьева, который также снялся в фильме «Ширли-мырли» вместе с Чуриковой. Однако позже артист в интервью Федеральному агентству новостей не подтвердил эту информацию, заявив, что прекрасно себя чувствует.