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Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник

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Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник

Вашингтон, 18 июля. Президент США Дональд Трамп заявил, что корабль американских ВМС сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.

«Беспилотник был тотчас уничтожен», — заявил Трамп журналистам. 

По словам главы Белого дома, БПЛА-разведчик находился в 900 метрах от корабля ВМС США в Ормузском проливе и представлял ему угрозу, передает РИА Новости. 

Трамп также призвал другие страны защищать свои корабли.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Ранее в Оманском заливе неизвестные совершили нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. Ряд СМИ сообщили, что к танкерам были прикреплены магнитные мины, срабатывание которых привело к взрыву и пожару. Штаты обнародовали видеозапись, на которых рядом с танкерами якобы запечатлены члены КСИР. Иран опровергает причастность к этому происшествию.

Позже американский беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана и был сбит. Об этом сообщили представители иранских военных. Штаты утверждают, что дрон, перед тем как был сбит, находился в Ормузском проливе, который является международным воздушным пространством, сообщает «Газета.ру».

В минувший четверг глава МИД РФ Сергей Лавров выразил мнение, что любое «неосторожное движение» в Персидском заливе приведет к конфликту с разрушительными и непредсказуемыми последствиями. Он предостерег стороны от эскалации конфликта и призвал США отказаться от санкций, ультиматумов и шантажа в отношении Тегерана.

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Источник: РИА Новости
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