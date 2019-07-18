Боевики обстреляли населенные пункты провинций Алеппо и Латакия в Сирии 

Алеппо, 18 июля. Боевики обстреляли населенные пункты сирийских провинций Латакия и Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения огня. За минувшие сутки боевики совершили обстрелы населенных пунктов Хмеймим провинции Латакия и Телль-Джобекжа провинции Алеппо.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что движение въезда и выезда между Сирией и Ливаном через иммиграционный и паспортный центр в «Джейдет-Ябус» в сирийском регионе активизировалось с приходом лета и увеличением числа сирийцев, желающих вернуться домой.