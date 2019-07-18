Дания дала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Москва, 18 июля. Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое одобрение от властей Дании на фоне затягивания согласования строительства газопровода «Северный поток — 2».

Датское агентство по охране окружающей среды выдало разрешение на строительство выхода газопровода на сушу на восточном побережье Дании, сообщает «Интерфакс». Проект Baltic Pipe, инициированный 20 лет назад, получил продвижение после одобрения в январе нового гранта ЕС в 215 млн евро в дополнение к ранее уже выделенным 51,8 млн евро.

Отметим, что Дания не первый год отказывается согласовывать заявку проектной компании «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG на прохождение морской магистрали в датских водах.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает, что датское правительство откажется от конфронтационного курса по проекту газопровода «Северный поток — 2». Российский министр констатировал, что Копенгаген занял политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне.

Напомним, трубопровод планировалось достроить в текущем году, осталось получить разрешение от Дании. В августе компания-оператор Nord Stream 2 подала заявку на второй маршрут «Северного потока — 2», при этом ожидая решения Копенгагена по первому, главному маршруту.

В четверг председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил, что Россия рассчитывает, что Дания согласует маршрут «Северного потока — 2» осенью текущего года. Он уточнил, что строительство трубопровода завершено более чем на 60%. При этом Дания, по его словам, до сих пор не представила веских доводов в пользу своей позиции.

«Северный поток — 2» будет проложен из России в Германию через Балтийское море. Противниками проекта стали США и их наиболее «верные» союзники в Европе — Дания, Польша, Латвия и Литва, к которым присоединилась и Украина, не желающая лишиться доходов от транзита через свою территорию газа европейским потребителям. В то же время Германия, Австрия и Норвегия заинтересованы в бесперебойных поставках российского газа по доступной цене.

По предварительным планам, газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год должен быть запущен в декабре нынешнего года.