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«Зенит» продлил контракт с Ерохиным

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«Зенит» продлил контракт с Ерохиным

Санкт-Петербург, 18 июля. Петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с полузащитником Александром Ерохиным, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Текущий контракт «Зенита» с 29-летним футболистом истекает 30 июня 2020 года. Клуб заключил с Ерохиным новое соглашение по схеме «3+1»: три года с возможностью продления еще на один.

В прошедшем сезоне Ерохин провел за сине-бело-голубых 16 матчей и забил шесть мячей. С начала нового сезона Ерохин отличился голом в ворота «Тамбова».

Ерохин перешел в «Зенит» в 2017 году из «Ростова». В прошлом сезоне футболист стал чемпионом России в составе клуба. За «Зенит» полузащитник провел уже 67 матчей, забив 15 голов и отдав восемь результативных передач.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что не собирается заменять в предстоящем игровом сезоне вратаря Андрея Лунева. Кроме того, ранее стало известно, что «Зенит» хочет приобрести нескольких игроков до закрытия трансфера.

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