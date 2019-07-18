МИД РФ вызвал советника посольства США из-за «визовой войны»

Москва, 18 июля. МИД РФ вызвал советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона. Как сообщает пресс-служба ведомства, дипломаты выразили ему протест в связи с ситуацией о якобы «отказе» в визах сотрудникам Англо-американской школы.

В четверг в МИД России был вызван Ричардсон, которому «выражен решительный протест» в связи с заявлениями американских официальных лиц и СМИ о том, что российским МИДом якобы было отказано в визах сотрудникам Англо-американской школы в Москве.

«Подчеркнуто, что эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности и в реальности дело обстоит с точностью до наоборот», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

В МИД уточнили, что в школе при посольстве США с 1949 года действительно учились дети дипломатов. Однако в 1990-е годы школа переехала в отдельное здание. При этом сейчас там в основном учатся дети бизнесменов за определенную плату. То есть школа теперь представляет собой коммерческую структуру.

Однако преподавательский состав школы продолжает прибывать на работу с дипломатическими паспортами, запрашивая дипломатические визы.

В ведомстве напомнили, что «более двух лет назад американские власти развязали «визовую войну» против дипломатических и консульских представительств России в США».

«В результате мы были вынуждены прибегнуть в визовой сфере к ответным мерам», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что таким образом пытаются добиться выдачи виз учителям средних школ в посольстве РФ в Вашингтоне и постпредстве при ООН в Нью-Йорке.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Москва якобы не дала визы 30 педагогам Англо-американской школы, в которой учатся дети иностранных предпринимателей и дипломатов. По мнению американской стороны, указывало издание, «это была попытка оказать политическое давление».

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал эту статью ложью. Появление подобного текста, по его мнению, это давление и выламывание рук. Он подчеркнул, что «политика нажима на российскую сторону вряд ли даст какие-то результаты».

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала попытки посольства США «продолжить атаку» по «школьному вопросу» «за гранью приличия». При этом она подчеркнула, что попытка США провести параллели между российской школой в Вашингтоне и американской в Москве не имеет никакой перспективы, поскольку российская школа в Вашингтоне функционирует на территории посольства, в Нью-Йорке — на территории жилого комплекса при постпредстве».