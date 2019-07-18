Трамп опроверг планы по введению санкций против Турции из-за С-400

Вашингтон, 18 июля. Вашингтон в данный момент не рассматривает возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400, заявил президент США Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос журналистов в ходе брифинга в Белом доме, Трамп опроверг планы по введению санкций против Турции.

«Нет, мы не изучаем это [введение санкций – Прим. ред.] в данный момент», — заявил Трамп.

Накануне в Белом доме заявили, решение Турции закупить российские С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35. В Пентагоне также отметили, что из-за отказа Анкары от сотрудничества по программе F-35 Турция потеряет 9 млрд долларов.

На прошлой неделе начались поставки С-400 в Турцию. Соглашение о поставке в Турцию российских С-400 было заключено в 2017 году. Турецкая сторона получит четыре дивизиона С-400 на общую сумму в 2,5 миллиарда долларов.

Решение Анкары закупать российские С-400 вызвало недовольство США. Власти США требуют от союзников из Турции забыть про российские системы и приобрести американские ЗРК Patriot. В Вашингтоне также добавили, что в случае реализации этой сделки страна не получит американские военные самолеты F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты занимаются самым настоящим грабежом, отказывая Турции в поставках новейших истребителей F-35, несмотря на регулярные платежи Анкары.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставлять Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары появится такое желание, сообщает НСН.