Сирия, 19 июля. ВКС РФ и ВВС Сирии разрушили штабы боевиков в Идлибе, SDF и турецкая армия готовятся к боям в Ракке. В Алеппо обезврежен один из боевиков ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии нанесли точечные удары по расположениям джихадистов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами на северо-западном фронте в Хаме и в Идлибе.

«Исламское государство1»: потеряло двух радикалов и подозревается в подрыве автомобиля иранского ополчения, подозреваются в покушении на главу военного совета в Дейр-эз-Зоре, потеряло 6 человек в Ираке, потеряло одного из руководителей группировки в Идлибе.

«Хезболла»: переносит свою штаб-квартиру в Дамаске.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: задержали одного боевика из числа приближенных к лидеру ИГИЛ1 в Идлибе, напали на расположения САА в Хаме.

Курды: стягивают подкрепление в провинции Ракка вдоль границы с Турцией и строят укрепления, расследуют детали покушения на командующего военным советом в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: продолжают наращивать свое военное присутствие на границе с Сирией на востоке и нанесли авиаудары по расположениям курдов в Ираке, перебросили военный конвой к наблюдательному пункту Мурек в Хаме.

Международная коалиция: проводят воздушную разведку на востоке провинции Ракка, провели операцию на севере Ирака, разрушив один из опорных пунктов ИГ.

Провинция Дамаск

Согласно данным новостного агентства Baladi News, ливанское вооруженное формирование «Хезболла» закрывает свой главный центр в столице провинции Дамаск после публикации заявления о том, что израильские ВВС в следующий раз ударят по нему. 1 июля СМИ сообщили, что израильские военные самолеты выпустили ракеты по сирийским военным позициям в Хомсе и окрестностях Дамаска, убив по меньшей мере четырех мирных жителей. Израиль продолжает наносить воздушные и ракетные удары по военным позициям иранского ополчения в Сирии, особенно в Дамаске, где находятся опорные пункты.

Провинция Алеппо

Боевики альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» выпустили заявление о том, что ими был арестован Абу Абд аль-Латыфа аль-Джубури – личный водитель Абу Бакра аль-Багдади, лидера группировки «Исламское государство». Сообщается, что он управлял ячейками «Исламское государства» в провинции Идлиб, как передает портал Al Manar. Напомним, что альянс «Тахрир аш-Шам» является идейным противником ИГИЛ, ранее в провинции уже происходили междоусобные стычки между ними, как передает канал Halab Today TV.

Провинция Дейр-эз-Зор

Утром в поселке Хаваидж два боевика «Исламского государства» подорвались на своей же бомбе, при попытке установить ее в автомобиль, как передал портал Step News Agency. Четыре дня при похожих обстоятельствах два боевика подорвались при установке бомбы на автомобиль SDF в городе Ат-Табка.

Источник также сообщил о взрыве в городе Меядин. Днем был взорван автомобиль Корпуса стражей исламской революции - иранского военного формирования, поддерживающего правительственную армию. Один боец скончался в результате взрыва.

Агентство Deir Ezzor 24 передало сообщение о гибели двух человек в поселке Ас-Суса в результате взрыва мины, оставленной боевиками ИГ. Курдские силы безопасности «Асайиш» оцепили место взрыва.

Согласно сообщению портала Euphrates Post, Таир Раад ас-Самир житель поселка Дибан был застрелен бойцами «Демократических сил Сирии» (SDF) по неизвестным причинам. Источник также сообщил, что в районе поселка Ад-Дахля неизвестные совершили нападение на командующего военным совета SDF Халиля Аль-Вахша. Автомобиль командующего был обстрелян группой неизвестных боевиков из автоматических винтовок, после чего они скрылись.

Провинция Идлиб

Согласно данным новостного агентства Baladi News, ВВС Сирии утром атаковали расположения джихадистов в предместьях города Джиср аш-Шугур, Тремала, Умм ас-Сир и Аринба. Данные о потерях среди радикалов пока что уточняются.

Министерство обороны России опровергло информацию британского агентства Reuters об участии российских «сухопутных войск» и спецназа в боевых действиях в Сирии, выпущенное утром. По заявлению Минобороны распространяемая агентством и оппозиционными источниками информация является очередным фейком. «Российских сухопутных войск в Сирии не было и нет», - заявили в ведомстве.

ВВС Сирии совместно с ВКС РФ нанесли ракетные удары по складам радикалов в районе поселка Айн Ас-Сод и Сафухан, сообщил новостной канал Masar Press Net. Согласно данным военного источника портала Al Masdar, было уничтожено несколько складов боеприпасов и баз, принадлежащих группировкам «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ как террористическая организация) и «Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

Утром местные жители отметили, что активизировались полеты над городом Тель-Абъяд разведывательных самолетов международной коалиции, о чем сообщает новостной портал Euphrates Post. В восточные районы столицы прибывают новые отряды «Демократических сил Сирии» (SDF). Курды начали рыть окопы и строить укрепления у границ провинции в районе Тель-Абъяда.

Twitter-канал Halab Today TV сообщил, что министр обороны Турции Хулуси Акар в четверг проинспектировал воинские части Турции в районах, граничащих с Сирией. Турецкие СМИ сообщают, что министра сопровождали главнокомандующие сухопутных, морских и воздушных сил. Акар осведомился о боеготовности подразделений. Отметим, что визит министра был нанесен после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция предпримет шаги в борьбе с курдскими радикалами в Тель-Абьяде и Тель-Рифате.

Провинция Хама

Отряды САА, дислоцированные в лагере у поселка Джурин, обстреляли из тяжелой артиллерии укрепления боевиков у деревни Кастун на равнине Аль-Габ, а также у поселков Аль-Хувейз, Тель-Маллах и Аль-Джубейн, передал канал Step News Agency. Боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» выпустили заявление, что они напали на отряд САА у Джурина и в перестрелке погибло пять военнослужащих, сообщает канал Baladi News. Группировка также утверждает, что якобы ими были разрушены пулеметные установки у руин замка Мирза и подбита БМП.

К турецкому наблюдательному пункту Мурек прибыл военный конвой турецких войск, как сообщает новостной портал Masar Press Net.

Днем шли бои в окрестностях поселка Зейтун и Ас-Сармания, где отряды сирийской армии были обстреляны из крупнокалиберной артиллерии боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир». ВВС Сирии ударили по расположениям радикалов в районе города Аль-Латамина, Кафр-Зета и Мурек, где также укрываются радикалы.

Провинция Хасака

Согласно данным новостного портала Anna News, в провинции Хасака силы внутренней безопасности «Асайиш» изъяли у местных жителей 50 мотоциклов. Курды повысили налоговый сбор для всех мотоциклистов, теперь им предстоит выплатить новый сбор в размере 23 долларов. Ранее в Ракке было запрещено междугороднее передвижение на мотоциклах, в городе Манбидж с 17 июня закрыто для них движение по ряду улиц в центре города. Тем не менее, данные меры не помогают предотвратить теракты с использованием заминированного мототранспорта.

Ирак

Утром ВВС Турции нанесли очередную серию авиаударов на севере Ирака по опорным пунктам и складам курдским радикалов «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в районе горного хребта Кандиль. Согласно данным новостного портала Anadolu Agency в результате налета самолеты нанесли ущерб укрытиям и разрушили огневые точки курдов на горных склонах.

В провинции Эрбиль взорвались два склада с боеприпасами отрядов пешмерга - военизированного курдского формирования в Иракском Курдистане. Один из командиров предположил, что причиной пожара могло быть короткое замыкание в электросети, как передал портал Riataza.

Авиация международной коалиции ликвидировала шесть террористов «Исламского государства» в районе Эль-Баадж и уничтожена штаб-квартира радикалов к югу от Бухейрат Сунейсиля, как сообщает новостной портал РИА Новости.

1 Организация запрещена на территории РФ.