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Сирия итоги за сутки на 19 июля 06.00: ВКС РФ и ВВС Сирии разрушили штабы боевиков в Идлибе, SDF и турецкая армия готовятся к боям в Ракке

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Сирия итоги за сутки на 19 июля 06.00: ВКС РФ и ВВС Сирии разрушили штабы боевиков в Идлибе, SDF и турецкая армия готовятся к боям в Ракке

Сирия, 19 июля. ВКС РФ и ВВС Сирии разрушили штабы боевиков в Идлибе, SDF и турецкая армия готовятся к боям в Ракке. В Алеппо обезврежен один из боевиков ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии нанесли точечные удары по расположениям джихадистов на юге Идлиба

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами на северо-западном фронте в Хаме и в Идлибе.

«Исламское государство1»: потеряло двух радикалов и подозревается в подрыве автомобиля иранского ополчения, подозреваются в покушении на главу военного совета в Дейр-эз-Зоре, потеряло 6 человек в Ираке, потеряло одного из руководителей группировки в Идлибе. 

«Хезболла»: переносит свою штаб-квартиру в Дамаске.

 «Хайят Тахрир аш-Шам»: задержали одного боевика из числа приближенных к лидеру ИГИЛ1 в Идлибе, напали на расположения САА в Хаме.

Курды: стягивают подкрепление в провинции Ракка вдоль границы с Турцией и строят укрепления, расследуют детали покушения на командующего военным советом в Дейр-эз-Зоре. 

ВС Турции: продолжают наращивать свое военное присутствие на границе с Сирией на востоке и нанесли авиаудары по расположениям курдов в Ираке, перебросили военный конвой к наблюдательному пункту Мурек в Хаме. 

Международная коалиция: проводят воздушную разведку на востоке провинции Ракка, провели операцию на севере Ирака, разрушив один из опорных пунктов ИГ.

Карта боевых действий в Сирии

Провинция Дамаск

Провинция Дамаск

Согласно данным новостного агентства Baladi News, ливанское вооруженное формирование «Хезболла» закрывает свой главный центр в столице провинции Дамаск после публикации заявления о том, что израильские ВВС в следующий раз ударят по нему. 1 июля СМИ сообщили, что израильские военные самолеты выпустили ракеты по сирийским военным позициям в Хомсе и окрестностях Дамаска, убив по меньшей мере четырех мирных жителей. Израиль продолжает наносить воздушные и ракетные удары по военным позициям иранского ополчения в Сирии, особенно в Дамаске, где находятся опорные пункты.

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Боевики альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» выпустили заявление о том, что ими был арестован Абу Абд аль-Латыфа аль-Джубури – личный водитель Абу Бакра аль-Багдади, лидера группировки «Исламское государство». Сообщается, что он управлял ячейками «Исламское государства» в провинции Идлиб, как передает портал Al Manar. Напомним, что альянс «Тахрир аш-Шам» является идейным противником ИГИЛ, ранее в провинции уже происходили междоусобные стычки между ними, как передает канал Halab Today TV.

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Утром в поселке Хаваидж  два боевика «Исламского государства» подорвались на своей же бомбе, при попытке установить ее в автомобиль, как передал портал Step News Agency. Четыре дня при похожих обстоятельствах два боевика подорвались при установке бомбы на автомобиль SDF в городе Ат-Табка.

Источник также сообщил о взрыве в городе Меядин. Днем был взорван автомобиль Корпуса стражей исламской революции - иранского военного формирования, поддерживающего правительственную армию. Один боец скончался в результате взрыва.

Агентство Deir Ezzor 24 передало сообщение о гибели двух человек в поселке Ас-Суса в результате взрыва мины, оставленной боевиками ИГ. Курдские силы безопасности «Асайиш» оцепили место взрыва.

Согласно сообщению портала Euphrates Post, Таир Раад ас-Самир житель поселка Дибан был застрелен бойцами «Демократических сил Сирии» (SDF) по неизвестным причинам. Источник также сообщил, что в районе поселка Ад-Дахля неизвестные совершили нападение на командующего военным совета SDF Халиля Аль-Вахша. Автомобиль командующего был обстрелян группой неизвестных боевиков из автоматических винтовок, после чего они скрылись.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Согласно данным новостного агентства Baladi News, ВВС Сирии утром атаковали расположения джихадистов в предместьях города Джиср аш-Шугур, Тремала, Умм ас-Сир и Аринба. Данные о потерях среди радикалов пока что уточняются.

Министерство обороны России опровергло информацию британского агентства Reuters об участии российских «сухопутных войск» и спецназа в боевых действиях в Сирии, выпущенное утром. По заявлению Минобороны распространяемая агентством и оппозиционными источниками информация является очередным фейком. «Российских сухопутных войск в Сирии не было и нет», - заявили в ведомстве.

ВВС Сирии совместно с ВКС РФ нанесли ракетные удары по складам радикалов в районе поселка Айн Ас-Сод и Сафухан, сообщил новостной канал Masar Press Net. Согласно данным военного источника портала Al Masdar, было уничтожено несколько складов боеприпасов и баз, принадлежащих группировкам «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ как террористическая организация) и «Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

Провинция Ракка

Утром местные жители отметили, что активизировались полеты над городом Тель-Абъяд разведывательных самолетов международной коалиции, о чем сообщает новостной портал Euphrates Post. В восточные районы столицы прибывают новые отряды «Демократических сил Сирии» (SDF). Курды начали рыть окопы и строить укрепления у границ провинции в районе Тель-Абъяда.

Twitter-канал Halab Today TV сообщил, что министр обороны Турции Хулуси Акар в четверг проинспектировал воинские части Турции в районах, граничащих с Сирией. Турецкие СМИ сообщают, что министра сопровождали главнокомандующие сухопутных, морских и воздушных сил. Акар осведомился о боеготовности подразделений. Отметим, что визит министра был нанесен после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция предпримет шаги в борьбе с курдскими радикалами в Тель-Абьяде и Тель-Рифате.

Провинция Хама

Провинция Хама

Отряды САА, дислоцированные в лагере у поселка Джурин, обстреляли из тяжелой артиллерии укрепления боевиков у деревни Кастун на равнине Аль-Габ, а также у поселков Аль-Хувейз, Тель-Маллах и Аль-Джубейн, передал канал Step News Agency. Боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» выпустили заявление, что они напали на отряд САА у Джурина и в перестрелке погибло пять военнослужащих, сообщает канал Baladi News. Группировка также утверждает, что якобы ими были разрушены пулеметные установки у руин замка Мирза и подбита БМП.

К турецкому наблюдательному пункту Мурек прибыл военный конвой турецких войск, как сообщает новостной портал Masar Press Net.

Днем шли бои в окрестностях поселка Зейтун и Ас-Сармания, где отряды сирийской армии были обстреляны из крупнокалиберной артиллерии боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир». ВВС Сирии ударили по расположениям радикалов в районе города Аль-Латамина, Кафр-Зета и Мурек, где также укрываются радикалы. 

Провинция Хасака

Провинция Хасака

Согласно данным новостного портала Anna News, в провинции Хасака силы внутренней безопасности «Асайиш» изъяли у местных жителей 50 мотоциклов. Курды повысили налоговый сбор для всех мотоциклистов, теперь им предстоит выплатить новый сбор в размере 23 долларов. Ранее в Ракке было запрещено междугороднее передвижение на мотоциклах, в городе Манбидж с 17 июня закрыто для них движение по ряду улиц в центре города. Тем не менее, данные меры не помогают предотвратить теракты с использованием заминированного мототранспорта.

Ирак

Ирак

Утром ВВС Турции нанесли очередную серию авиаударов на севере Ирака по опорным пунктам и складам курдским радикалов «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в районе горного хребта Кандиль. Согласно данным новостного портала Anadolu Agency в результате налета самолеты нанесли ущерб укрытиям и разрушили огневые точки курдов на горных склонах.

В провинции Эрбиль взорвались два склада с боеприпасами отрядов пешмерга - военизированного курдского формирования в Иракском Курдистане. Один из командиров предположил, что причиной пожара могло быть короткое замыкание в электросети, как передал портал Riataza.

Авиация международной коалиции ликвидировала шесть террористов «Исламского государства» в районе Эль-Баадж и уничтожена штаб-квартира радикалов к югу от Бухейрат Сунейсиля, как сообщает новостной портал РИА Новости.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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