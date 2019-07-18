Захарова оценила атаки посольства США по «школьному вопросу»

Москва, 18 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бесперспективным проведение параллелей посольством США в Москве между американской школой в Москве и российской в Вашингтоне в ситуации с получением.

На своей странице в Facebook Захарова назвала попытки посольства США «продолжить атаку» по «школьному вопросу» «за гранью приличия». По ее словам, американские дипломаты заявляют, что якобы российское дипконсульство требовало оформлять учителям дипломатические паспорта. Захарова подчеркнула, что это не правда.

Она объяснила, что США запрашивали визы для учителей как для сотрудников американского посольства в Москве, однако Москва разъяснила, что это нарушение. Если учителя являются сотрудниками посольства, тогда и школа должна действовать на территории дипведомства.

«Стремление американских дипломатов провести параллели между российской школой в Вашингтоне и американской в Москве не имеет никакой перспективы — российская школа в Вашингтоне функционирует на территории посольства, в Нью-Йорке — на территории жилого комплекса при постпредстве», — уточнила Захарова.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Москва якобы не дала визы 30 педагогам Англо-американской школы, в которой учатся дети иностранных предпринимателей и дипломатов. По мнению американской стороны, указывало издание, «это была попытка оказать политическое давление».

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал эту статью ложью. Появление подобного текста, по его мнению, это давление и выламывание рук. Он подчеркнул, что «политика нажима на российскую сторону вряд ли даст какие-то результаты».

МИД РФ назвал статью «откровенной ложью». В ведомстве обратили внимание на то, что «учителя американской школы в российской столице направляются в РФ в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие».