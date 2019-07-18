Совбез ООН провел консультации по атакам в Идлибе

Нью-Йорк, 18 июля. Совет Безопасности ООН провел закрытые консультации по вопросу воздушных ударов в сирийской провинции Идлиб, об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Они (западные страны — Прим. ред.) обвиняют нас в ударах по больницам. Я представил данные нашего Минобороны, опровергающие это. Думаю, что посеял зерно сомнения в их головах», — приводит слова постпреда РФ в ООН ТАСС.

В ходе закрытых консультаций в Совбезе выступил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

Вооруженный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Кроме того, продолжается зачистка территорий от боевиков. На территории Идлиба присутствуют более десятка разных формирований. Всего, по разным данным, там находятся порядка 30 тысяч боевиков, в том числе наемников.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по ситуации в Идлибе ведется поиск решения, которое не нанесет вред мирным жителям. Россия не может бесконечно мириться с присутствием боевиков в зоне деэскалации Идлиб, подчеркнул Лавров. Российский дипломат отметил, что в случае ликвидации очага присутствия боевиков в Сирии для Европы снизится уровень террористической угрозы, а также сократится приток мигрантов.

1 Организация запрещена на территории РФ.