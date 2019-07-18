В Луганске почтили память жертв минометного обстрела ВСУ

Луганск, 18 июля. Акция памяти, посвященная гибели 10 мирных жителей в результате минометного обстрела города со стороны ВСУ, прошла в Луганске на месте этой страшной трагедии, передает корреспондент Федерального агентства новостей в ЛНР.

Ровно пять лет назад, 18 июля 2014 года, на перекрестке улиц Буденного и Королева в результате минометного обстрела погибли восемь мирных жителей, еще двое скончались в машине скорой помощи по дороге в больницу. Несколько человек получили ранения.

В памятном мероприятии приняли участие активисты и представители общественных организаций «Мемориал», «Патриотическая ассоциация Донбасса», сотрудники и преподаватели ЛАВД, представители МВД ЛНР, а также простые жители города.

Организаторы мероприятия представили выставку фотографий с изображений погибших в той страшной трагедии. К памятному знаку «Вечная память погибшим от артобстрела ВСУ», установленному на месте обстрела, участники акции возложили живые цветы и лампады, память погибших почтили минутой молчания.

Председатель ОО «Мемориал» Анна Сорока отметила, в то страшное лето 2014 года погибли очень много простых мирных жителей.

«Напомню тем, кто не знает, что весь июль — август Луганск был изувечен такими местами, куда прилетали снаряды, и вокруг этих небольших ям лежало много-много тел наших сограждан, луганчан — стариков, беременных женщин, детей — просто людей, которые здесь жили и не понимали, что на самом деле такое может произойти с мирным городом в XXI веке. Любое государство в XXI веке несет обязанность — это написано во всех конвенциях, которые Украина ратифицировала, что государство не имеет права убивать собственных граждан, что нельзя применять такого типа вооружение против мирных граждан. Поэтому, что бы там ни было, эти смерти просто нельзя оправдать», — сказала Сорока.

Член правления ОО «Мемориал» Сергей Белов отметил, что на этом памятном месте никогда не увядают цветы. Люди приходят сюда и помнят о той страшной трагедии.

«Сегодня пятая годовщина, вдумайтесь, пятая годовщина страшной трагедии, когда в один миг на небольшом пространстве погибли люди из-за мины, выпущенной, наверное, все-таки с пониманием, что она упадет в оживленном крупном городе, мина, которая была заведомо выпущена в мирных жителей. Пять лет здесь, на этом месте, не увядают цветы», — сказал Белов.

Он рассказал, что в республике, по имеющимся данным, погибли более 1300 мирных жителей.

«Это страшная дата, которую ни в коем случае нельзя забывать. Нельзя забывать, потому что это урок того, к чему приводит непонимание в нужный момент, что где-то поднимает голову нацизм. Это урок того, что война не стучится в двери, она приходит в крупный мирный город, не спрашивая никакого разрешения, и забирает жителей. Это урок памяти для всех нас», — заявил Белов.

Активист «Патриотической ассоциации Донбасса» Левон Акопджанян отметил, что «при жизни это были самые разные люди, разных возрастов, разных профессий, разных взглядов на жизнь».

«У каждого из них были свои планы, свои взгляды на будущее, свои мечты, которые они хотели бы осуществить, однако вражеский снаряд, который был выпущен украинскими силовиками, оборвал разом эти мечты и надежды на будущее.

Этих людей самозваное киевское правительство посчитало преступниками уже по факту того, что они были жителями города Луганска — города, который сказал решительное «нет» режиму украинской хунты. Но, к сожалению, заплатили они своими жизнями за преступные действия украинских властей», — сказал активист.

Владимир Сытников в тот страшный день потерял жену и дочь. Он один остался воспитывать 4-летнего внука Вадима. Рассказывает, что жена и дочь утром пошли за продуктами на рынок и домой уже не вернулись.