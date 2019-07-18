Путин поручил создать базу граждан с противопоказаниями к вождению

Москва, 18 июля. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ создать единую информационную базу граждан, которые имеют медицинские противопоказания или ограничения к вождению. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ по итогам заседания Госсовета.

В опубликованном на сайте Кремля документе указывается, что поручение должно быть выполнено до 1 декабря текущего года. В поручении отмечается, что необходимо обеспечить возможность обмена этими сведениями с органами внутренних дел РФ.

«Правительству Российской Федерации… завершить создание единой информационной базы, содержащей сведения о гражданах, имеющих медицинские противопоказания или медицинские ограничения к управлению транспортными средствами», — говорится в поручении президента РФ.

Кроме того, в перечне значатся и другие поручения по итогам Госсовета. Так, Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры. Глава государства подчеркнул, что камеры устанавливаются для того, чтобы снизить аварийность и травматизм на дорогах. В случае, когда камеры намеренно прячут, происходит подмена смысла всех проводимых мероприятий.

Глава государства по итогам Госсовета также поручил правительству взять под контроль междугородние автобусные перевозки, чтобы снизить долю нелегальных перевозчиков на рынке.