Путин обсудил с руководством Shell крупнейшие проекты компании в России

Санкт-Петербург, 18 июля. Президент РФ Владимир Путин обсудил с главным исполнительным директором компании Royal Dutch Shell Беном ван Берденом перспективы расширения сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

В четверг российский президент провел в Петербурге встречу с исполнительным директором концерна Royal Dutch Shell.

Открывая встречу, Путин напомнил, что компания Shell работает в России с конца XIX века и «является крупным инвестором в российскую экономику». Прямые инвестиции составляют более 15 млрд долларов.

Ван Берден уточнил, что компания работает в России 127 лет. При этом он подчеркнул, что бизнесмены очень ценят партнерство с российской стороной.

Руководитель Shell рассказал президенту РФ о нескольких крупных проектах. В частности, речь идет о компании «Сахалин Энерджи»: потребителям на Дальний Восток было отгружено более 100 млн тонн сжиженного природного газа, а платежи в российский бюджет составили за время существования проекта (25 лет) 25 млрд долларов.

В рамках ПМЭФ-2019 Shell и «Газпромнефть» достигли договоренности о разведке и добыче дополнительных запасов углеводородов в Сибири.

«Этот проект станет крупнейшей инвестицией в российскую экономику с точки зрения разведки и добычи нефти за последние пять лет», — подчеркнул Ван Берден.

Бизнесмен также сообщил об укрепление российско-голландских культурных связей: компания будет поддерживать Эрмитаж в год проведения Года Рембрандта.