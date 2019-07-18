Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Путин обсудил с руководством Shell крупнейшие проекты компании в России

35
0 Оставить комментарий

Путин обсудил с руководством Shell крупнейшие проекты компании в России

Санкт-Петербург, 18 июля. Президент РФ Владимир Путин обсудил с главным исполнительным директором компании Royal Dutch Shell Беном ван Берденом перспективы расширения сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

В четверг российский президент провел в Петербурге встречу с исполнительным директором концерна Royal Dutch Shell.

Открывая встречу, Путин напомнил, что компания Shell работает в России с конца XIX века и «является крупным инвестором в российскую экономику». Прямые инвестиции составляют более 15 млрд долларов. 

Ван Берден уточнил, что компания работает в России 127 лет. При этом он подчеркнул, что бизнесмены очень ценят партнерство с российской стороной.

Руководитель Shell рассказал президенту РФ о нескольких крупных проектах. В частности, речь идет о компании «Сахалин Энерджи»: потребителям на Дальний Восток было отгружено более 100 млн тонн сжиженного природного газа, а платежи в российский бюджет составили за время существования проекта (25 лет) 25 млрд долларов. 

Путин обсудил с руководством Shell крупнейшие проекты компании в России

В рамках ПМЭФ-2019 Shell и «Газпромнефть» достигли договоренности о разведке и добыче дополнительных запасов углеводородов в Сибири. 

«Этот проект станет крупнейшей инвестицией в российскую экономику с точки зрения разведки и добычи нефти за последние пять лет», — подчеркнул Ван Берден.

Бизнесмен также сообщил об укрепление российско-голландских культурных связей: компания будет поддерживать Эрмитаж в год проведения Года Рембрандта.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров