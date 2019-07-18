Сирия, 18 июля. В ходе совместных вылетов ВКС РФ и ВВС Сирии разрушили штабы боевиков в Идлибе, в Ракке курды строят укрепления. В Алеппо задержан боевик ИГИЛ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: совместно в ВВС Сирии совершили серию боевых вылетов в Идлибе и на северо-западе Хамы, разрушив укрепления радикалов.

«Исламское государство1»: потеряло одного из руководителей группировки в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: задержали одного боевика из числа приближенных к лидеру ИГИЛ в Идлибе.

Курды: копают траншеи и строят укрепления у города Тель-Абъяд в Ракке.

ВС Турции: проводят учения и проверки боеготовности своих подразделений в приграничных зонах у провинции Ракка.

Провинция Алеппо

Боевики альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» выпустили заявление о том, что ими был арестован Абу Абд аль-Латыфа аль-Джубури – личный водитель Абу Бакра аль-Багдади, лидера группировки «Исламское государство». Сообщается, что он управлял ячейками «Исламское государства» в провинции, как передает новостной портал Al Manar. Напомним, что альянс «Тахрир аш-Шам» является идейным противником ИГИЛ, ранее в провинции уже происходили междоусобные стычки.

Провинция Идлиб

Военные самолеты ВВС Сирии нанесли ракетные удары по складам радикалов в районе поселка Айн Ас-Сод, о чем сообщил новостной канал Masar Press Net. По укрытиям джихадистов также нанесли удары с воздуха в предместьях поселка Сафухан, как передает информагентство Step News Agency. Согласно данным военного источника портала Al Masdar, в результате авиаударов, нанесенных днем при совместных вылетах ВВС Сирии в ВКС РФ, было уничтожено несколько складов боеприпасов и баз, принадлежащих группировкам «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ как террористическая организация) и «Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

Согласно информации новостного агентства Masar Press Net, курдские подразделения «Демократических сил Сирии» (SDF) начали рыть окопы и строить укрепления у границ провинции в районе Тель-Абъяда. Ранее поступали сообщение о вылетах разведывательных самолетов международной коалиции в воздушном пространстве над Раккой и к курдским опорным пунктам поступают конвои с подкреплением.

Twitter-канал Halab Today TV сообщил, что министр обороны Турции Хулуси Акар в четверг проинспектировал воинские части Турции в районах, граничащих с Сирией. Турецкие СМИ сообщают, что министра сопровождали главнокомандующие сухопутных, морских и воздушных сил. Акар осведомился о боеготовности подразделений. Отметим, что визит министра был нанесен после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция предпримет шаги в борьбе с курдскими радикалами в Тель-Абьяде и Тель-Рифате.

Провинция Хама

Продолжается серия воздушных вылетов ВВС Сирии и ВКС РФ на северо-западе Хамы к расположениям альянса «Тахрир аш-Шам». Как передал новостной портал Step News Agency, российские и сирийские военные самолеты нанесли несколько воздушных ударов по расположениям радикалов в районе города Аль-Латамина, Кафр-Зета и у поселка Мурек, где также укрываются боевики. Сведения о потерях среди радикалов в настоящее время выясняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.