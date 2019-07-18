Лавров пошутил над журналисткой «прозападного» телеканала Грузии

Бонн, 18 июля. Россия выступает против попыток прозападных СМИ Грузии навредить диалогу Москвы и Тбилиси, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Журналистка грузинского телеканала «Рустави 2», обращаясь к Лаврову на пресс-конференции сообщила, что представляет «грузинский прозападный независимый телеканал». Дипломат удивился, в шутку отметив: «а я думал, вы прогрузинский».

Отвечая на вопрос о последних событиях в Грузии, Лавров заявил, что позиция РФ уже неоднократно озвучивалась президентом и МИД РФ.

«Мы хотим иметь дружественные отношения с грузинским народом. И нам не нравятся попытки использовать различные СМИ, в том числе «независимые прозападные» СМИ, для того, чтобы разрушить потенциал сотрудничества России и Грузии», — сказал Лавров.

В Грузии разгорелся инициированный оппозицией конфликт, который вылился в протесты. Президент РФ Владимир Путин принял решение временно запретить российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию с 8 июля.

Позже ведущий грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Георгий Габуния нецензурно выругался в адрес российского президента. Власти Грузии осудили действия Габунии.

Госдума предложила ввести санкции против Грузии, однако Путин не разделил идею нижней палаты российского парламента и отказался вводить санкции «из-за уважения к грузинскому народу». Комментируя скандал с «Рустави 2», Лавров назвал ситуацию внутренним делом Грузии. Глава МИД РФ подчеркнул, что ситуация должна решаться на основе права этой страны.