Участники «На-На» разделись ради спасения кота Алибасова

Москва, 18 июля. Участникам группы «На-На» пришлось раздеться и сняться в откровенной фотосессии с поклонницей ради возвращения Бари Алибасову его кота Чучи.

Группа «На-На» по просьбе одной из поклонниц устроила эротическую фотосессию. Хотя при этом певцы остались в носках. Как передает Nation News, PR-директор группы Вадим Горжанкин объяснил, что это такая традиция: «секс в носках и держать ноги в тепле».

Кот основателя группы Бари Алибасова по кличке Чуча пропал, когда продюсер оказался в больнице. Позднее стало известно, что дорогой канадский сфинкс находится у одной из фанаток группы. Около трех недель представители Алибасова пытались с ней договориться.

В итоге поклонница согласилась вернуть животное. Однако в ответ потребовала от участников группы совместную фотосессию в стиле Lоve Story.

Напомним, 4 июня заслуженный артист России по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот» и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Как рассказывал сын музыканта Бари Алибасов-младший, его отец принял химическую жидкость за напиток.

По словам его сына, медики диагностировали у продюсера ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, сообщала «Газета.ру». Несколько дней музыкант находился в состоянии медикаментозного сна, после чего пришел в себя.

Уже 17 июня Алибасова выписали из больницы. Столь быстрое «исцеление» продюсера вызвало недоумение у врачей, передавал RT. Некоторые медики и представители шоу-бизнеса предположили, что вся история с госпитализацией музыкального продюсера является одной большой инсценировкой, поскольку тот слишком быстро вышел из больницы и совершенно не выглядит исхудавшим.