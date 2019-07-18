Бонн (Германия), 18 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ожидает в ближайшее время позитивные сдвиги в формировании конституционного комитета Сирии. Об этом он заявил на встрече с немецким коллегой Хайко Маасом.

Лавров рассказал о прогрессе в формировании конституционного комитета Сирии. Он отметил, что участники встреч в астанинском формате активно работают над этим вопросом. Глава МИД РФ уточнил, что участники переговоров вместе с представителем генсека ООН Гейром Педерсеном ищут решения, которые бы удовлетворяли и правительство, и оппозицию САР.

«Есть основания полагать, что скоро мы сможем рассказать о достигнутых позитивных результатах», — констатировал российский министр.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил сирийское урегулирование. В коммюнике Елисейского дворца отмечается, что Макрон выразил желание продвигаться по всем аспектами кризиса в рамках франко-российского механизма координации, созданного в Петербурге.

Урегулирование кризиса в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы. В январе прошлого года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога. Это событие стало первой попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса сирийского нацдиалога стало решение о создании конституционного комитета, основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы в стране.