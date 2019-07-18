Путин поручил обеспечить жильем россиян с низким доходом

Москва, 18 июля. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы обеспечения жильем граждан с невысокими доходами, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства дал поручение по итогам проверки законодательства и прежних поручений президента РФ в сфере жилищного строительства. Отмечается, что поручение дано в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в целях улучшения жилищных условий населения и увеличения к 2024 году объемов строительства жилья.

В Кремле сообщили, что правительство РФ до 10 октября 2019 года должно представить механизм обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности.

Ранее Путин подписал закон о защите прав участников долевого строительства в случае банкротства застройщика. Закон устанавливает ограничения использования средств компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» и функции организаций, которые завершают строительство объектов. Кроме того, закон регламентирует порядок осуществления банком сделок за счет средств «Фонда».