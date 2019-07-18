Капуста, лук и сливочное масло: на чем поскользнулся Навальный?

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда города Москвы, который по иску крымского мясокомбината «Дружба народов» обязал скандально известного блогера Алексея Навального опровергнуть распространенные им сведения о поставках Росгвардии некачественных продуктов по завышенным ценам и удалить из Интернета соответствующую статью и видеосюжет.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — сказано в судебном решении, принятом по апелляционной жалобе Навального, которая была подана еще 18 марта.

Интересно отметить, что Навальный с командой своих «юристов» не смог с первой попытки даже правильно оформить свою же жалобу, на что ему и было указано в определении суда.

Мало того, что «борец с коррупцией» в нарушение Арбитражного процессуального кодекса РФ не указал в жалобе свои требования, так он еще и «забыл» поставить свою подпись. Объяснить это можно лишь тем, что сам «жалобщик» собственный документ не то что не составлял, но даже в руках не держал.

После еще нескольких недель упорного труда юристам так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) удалось получить подпись Алексея Анатольевича и все-таки подать документы, оформленные по всем требованиям закона. Так, исключительно по вине самого Навального суд смог принял жалобу к производству и назначить дело к разбирательству только 7 мая.

В такой небрежности руководителя ФБК нет ничего удивительного — у борцов с коррупцией ведь есть и более важные дела, чем отвечать за свое вранье в суде. Как раз в те дни измотанный антикоррупционными расследованиями Навальный паковал чемоданы и готовился вылетать в один из своих очередных отпусков на элитную виллу Villa Syrene в итальянский Сорренто.

По удивительному совпадению, как выяснило расследование Федерального агентства новостей, именно 7 мая с биткойн-счета Навального в неизвестном направлении ушло порядка 1,2 млн рублей. Всего же, напомним, за время своего майского отдыха в Италии Навальный потратил свыше 4 млн рублей.

С другой стороны, так называемые юристы ФБК, в число которых входила в то время и Любовь Соболь, вообще слабо представляют свою работу и часто на деле оказываются совершенно неспособными составить даже простейшее исковое заявление.

Сама «юрист» Соболь после своих абсолютно провальных и заведомо ложных судебных исков тоже решила, что вместо московских арбитражей ей будет полезнее свежий морской воздух — и в начале мая уехала на Кипр. Как это и принято в ФБК, ее отдых был оплачен из тех пожертвований, которые присылают на счета Навального его сторонники, большинство из которых — не самые богатые школьники и студенты.

Поэтому было совершенно ожидаемо, что и на этот раз Навальный и Ко не смогут подкрепить ни одним документом свою ложь в адрес как крымского мясокомбината «Дружба народов», так и Росгвардии.

Напомним, 23 августа 2018 года в своем так называемом «расследовании» Навальный обвинил Росгвардию в закупках у мясокомбината продуктов по завышенным ценам. На протяжении 11 минут, которые длился видеоролик Навального, этот блогер, яростно размахивая руками, театрально морща лоб и выпучивая глаза, рассказывает о вопиющих фактах, которые его «Фонду» удалось-де найти в открытом доступе на сайте Госзакупок.

Один из самых возмутительных фактов, по мнению «расследователя», заключается в том, что Росгвардия больше не закупает лук репчатый по цене 16 рублей за килограмм, как это было «всего лишь» год назад.

«А в этом году — хоп — и лук внезапно подорожал в два раза, до 37 рублей за килограмм, — искренне возмущается Навальный. — Сок яблочный. Совсем недавно его брали по 40 рублей за литр. А после медведевского указа — по 87 рублей. В два раза дороже! И по картофелю, моркови и сливочному маслу ровно та же самая картина!»

После этих арифметических упражнений с загибанием пальцев, понимая, насколько слаба такая «аргументация», Навальный обращается напрямую к бойцам Росгвардии.

«Если до сих пор, дорогие мои бойцы Росгвардии, я вас не убедил в том, что на вашем продовольствии воруют миллиардами, то специально ради вас, раз уж вы носите меня на руках, приглашаю вас сходить со мной в магазин «Пятерочка», — призывает «разоблачитель».

Навальный не случайно разместил свой «фруктово-овощной» ролик в конце августа. Как опытнейший манипулятор, он знает, что во второй половине лета и осенью цены на овощи и фрукты сильно падают и могут быть действительно самыми низкими за весь год, особенно в торговых сетях, сильно зависящих от оборота.

Как и рассчитывали стоящие за ФБК режиссеры, видео получило приличный резонанс — его мощно «раскрутили» по соцсетям и мессенджерам. Подключился и «крупный калибр» в лице западных и либеральных СМИ: от «Би-Би-Си» до «Эха Москвы».

«Наше новое расследование о том, как эти руководители обкрадывают свою армию, буквально вытаскивая кусок еды изо рта бойца. Если среди ваших знакомых есть бойцы Росгвардии или любые военнослужащие, то отправьте им этот ролик», — умело направлял Навальный своих сторонников.

Однако уже 1 октября ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» подало в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление к Навальному о защите деловой репутации, которое и было принято к судебному разбирательству.

12 февраля 2019 года Арбитражный суд города Москвы однозначно установил, что представляемые Навальным в статье и видеосюжете материалы не подтверждают достоверность распространенных сведений, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не подтверждены документально.

Представители «Дружбы народов» в ходе разбирательства указали, что цены на все поставляемые по государственным контрактам продовольственные товары устанавливаются сторонами в строгом соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ. Сам же метод определения стоимости определяется в Положении о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу.

Таким образом, как указывает Арбитражный суд, сравнение цен, по которым капуста белокочанная, лук репчатый и морковь поставлялись в июне, с ценами, по которым эти овощи поставлялись в декабре — январе, ни в коей мере не доказывает завышения цен в государственном контракте, предусматривающем поставку овощей в июне.

Точно так же и утверждение Навального о том, будто «Мясокомбинат «Дружба народов» поставляет мясо хуже качеством, чем предыдущие поставщики, не соответствует действительности. Поскольку, например, говядина с массовой долей соединительной и жировой тканей 14% более калорийна, чем та же говядина с массовой долей соединительной и жировой тканей 6%.

Арбитражный суд указал в своем решении, что ценовые и качественные сравнения не являются относимыми доказательствами и были сделаны без учета фактических обстоятельств. Суд отметил также, что Навальный не представил в суд никаких доказательств достоверности распространенных сведений.

В итоге суд посчитал, что общий контекст «расследования» ФБК, характер его изложения и смысловая нагрузка порочат репутацию крымского предприятия, поскольку являются утверждениями о ведении деятельности с нарушением законодательства, что не соответствует действительности и ничем не доказывается.

Впрочем, Навальный и вся его команда «юристов», видимо, даже и не собирались что-либо доказывать в суде. Зачем и кому это нужно, когда основная задача выполнена — заказ полностью отработан? В ФБК не особо и скрывают, чьи интересы они на самом деле отстаивают в данном случае. Бывший владелец крымского мясокомбината «Дружба народов» — украинский олигарх Юрий Косюк, который до сих пор очень недоволен потерей своего актива в 2017 году.

Вообще, помимо явно заказного характера, большинство (если не абсолютно все) из так называемых «расследований» Навального имеют одну основную цель — максимальное привлечение скандального внимания к его криминальной личности, сайту и каналу на популярном американском видеохостинге. Именно там пламенный «борец с коррупцией» открыто рекламирует ссылку на банковский счет ФБК и призывает своих сторонников вступать в ряды, как он их называет, «жертвователей». Причем «жертвовать» лучше всего в автоматическом режиме.

«Достаточно один раз настроить дату и сумму пожертвования, а дальше они будут автоматически списываться каждый месяц. Благодаря этому мы сможем планировать нашу работу и делать большие и длительные проекты», — объясняет руководитель ФБК.

На какие именно «большие и длительные проекты», помимо роскошных путешествий, Навальный и сотрудники так называемого ФБК тратят колоссальные суммы, полученные таким способом, подробно рассказано в расследовании ФАН.