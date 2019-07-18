Путин подписал поправки в бюджет на 2019 год

Москва, 18 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет РФ 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, доходы бюджета в текущем году увеличиваются на 205,6 млрд рублей, до 20,17 трлн. Расходы возросли на 256,5 млрд рублей, до 18,29 трлн. Однако по отношению к ВВП доходы снижаются с 18,9% до 18,5%, расходы — с 17% до 16,8%.

Профицит бюджета сокращается на 50,9 млрд рублей и составит 1,88 трлн рублей.