Минэкономразвития указало на проблему перекрестного субсидирования в электроэнергетике РФ

Москва, 18 июля. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин указал на проблему перекрестного субсидирования в электроэнергетике.

Минэкономразвития ранее предложило ликвидировать перекрестное субсидирование в электроэнергетике. Этот шаг, по задумке авторов документа, должен был быть осуществлен за счет федерального бюджета. Стоимость ликвидации оценивалась в 402 миллиарда рублей в год.

Однако позже соответствующий проект указа президента РФ был удален с федерального портала проектов нормативных правовых актов. Как пояснил Орешкин, на данный момент нет источников для реализации этого предложения.

«Есть проблема, связанная с перекрестным субсидированием, ее как-то надо решать, — констатировал министр. — Это [ликвидация перекрестного субсидирования] то, к чему нужно стремиться, а дальше — надо искать источники, за счет чего этого делать».

На данный момент в стране действует сразу несколько видов перекрестного субсидирования. Например, промышленность доплачивает за более низкие тарифы для населения, а за снижение цены электроэнергии для Дальнего Востока доплачивают потребители других частей страны. Ведомство в проекте указа предлагало со следующего года ликвидировать перекрестное субсидирование за счет федерального бюджета.

И Минэкономразвития предлагали учесть в бюджете на 2020–2021 годы субсидирование тарифов на электроэнергию для жителей страны, для дальневосточных и калининградских потребителей. Эксперты ведомства предлагали субсидировать строительство мусоросжигающих ТЭС и электростанций, которые построят для обкатки российских газовых турбин большой мощности.

Проект указа предполагал разработку мер, повышающих эффективность работы электросетей, в том числе оптимизацию их инвестпрограммы, исходя из роста тарифов не более 2,5% каждый год.