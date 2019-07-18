США не смогут перекрыть транзит российского газа через Украину

Осенью Украина вынуждена будет заключить контракт с «Газпромом» на транзит газа через свою территорию. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Таким образом эксперт прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что предварительные договоренности российского премьер-министра Дмитрия Медведева и главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука, в том числе по газовым вопросам, «вполне реализуемы».

Встреча главы правительства РФ с Медведчуком состоялась 10 июля. Тогда еще один участник встречи сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрий Бойко заявил, что вопрос заключения прямого контракта на поставки газа, который бы исключил посредников и реверс, существенно продвинулся вперед и украинская сторона готова подписать его уже в августе. Также, по словам Бойко, реальным является вариант создания консорциума, который учел бы интересы и России, и Украины, и стран ЕС.

«Газпрому» сейчас важно, чтобы в договоре на 2020 год отсутствовало условие — «качай или плати», он хочет платить ровно за тот объем, который был прокачан через Украину. А не как ему приписал Стокгольмский арбитраж — за некий воображаемый объем, сколько он мог бы прокачать. И второе условие: вменяемые ставки по транзиту — точно так же, как с европейскими партнерами», — заявил собеседник Федерального агентства новостей.

По его словам, для России важно, чтобы договор о транзите газа был продлен на 2020 год, но еще важнее это для Киева.

«Во-первых, потому что, как недавно признали сами украинские коллеги, без прокачки больших объемов газа украинская газотранспортная система просто не сможет функционировать. Она так изначально создавалась. Кроме того, они просто не получат 10 миллиардов кубометров российского газа, который до сих пор получали по реверсу из Европы. А замену нашему газу найти сложно, особенно в условиях зимы. Киеву придется втридорога переплачивать», — пояснил Игорь Юшков.

А если наложить на это потерю миллиардов долларов российских платежей за транзит газа, для экономики Украины это будет очень серьезный удар, считает эксперт.

Единственная сторона, которой выгодно сорвать транзит, — это американцы. Поскольку в этом случае в ЕС возникнет дефицит, цены вырастут и американский сланцевый газ станет конкурентоспособным на европейском рынке, пояснил собеседник ФАН.

«Пока руководство «Нафтогаза», назначенное еще при [экс-президенте Украины Петре] Порошенко, постоянно говорит о том, что контракт с «Газпромом» они подписывать не собираются. Видимо, они действуют по принципу — чем хуже при Зеленском, тем лучше», — предположил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Однако, по его словам, если осенью новый президент Украины Владимир Зеленский поставит своих людей руководить «Нафтогазом», то ситуация, скорей всего, поменяется, считает Юшков. Кроме всего прочего, европейцам важно получать российский газ.

«Во время европейского турне Зеленского ему наверняка настойчиво напоминали, как важно Германии, Франции и другим странам ЕС получать российский газ», — предположил нефтегазовый аналитик.

По его словам, с точки зрения европейцев ситуация с транзитом газа через Украину парадоксальна: канцлер ФРГ Ангела Меркель пытается договориться с Россией, чтобы на 2020 год были сохранены приличные объемы прокачки газа через украинскую ГТС, а из Киева звучат заявления, что никакого транзита не будет.

«Я думаю, что европейское давление в итоге сыграет свою роль и осенью России и Украине действительно удастся договориться о транзите на 2020 год», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины страну ждет настоящая техногенная катастрофа. По его словам, в этом случае «Нафтогаз» не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах и украинская ГТС просто выйдет из строя.