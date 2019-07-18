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Путин поручил взять под контроль междугородние автобусные перевозки

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Путин поручил взять под контроль междугородние автобусные перевозки

Москва, 18 июля. Президент России Владимир Путин поручил правительству взять под контроль междугородние автобусные перевозки, чтобы снизить долю нелегальных перевозчиков на рынке, сообщили в пресс-службе Кремля.

Поручение Путина было сделано после заседания Госсовета, которое состоялось 26 июня.

«Правительству Российской Федерации обеспечить создание единой федеральной системы мониторинга и контроля перевозок пассажиров автобусами в междугородном сообщении в целях снижения доли нелегальных перевозчиков на рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом», — говорится в подписанном президентом поручении.

Предложения должны быть представлены до 1 декабря текущего года.

Путин поручил взять под контроль междугородние автобусные перевозки

Ранее сообщалось, что до 15 октября в Минтрансе намерены провести эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок. Контроль будет осуществлен с помощью единой федеральной системы, которая обеспечивает учет и контроль пассажиров, транспорта, бронируемых и продаваемых билетов на регулярных и заказных межрегиональных перевозках. Однако в пилотном проекте Минтранса перевозчики участвуют в нем добровольно и бесплатно.

Ранее Путин поручил снизить стоимость электроэнергии для освещения автодорог и пешеходных переходов.

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