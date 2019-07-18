Путин призвал внедрять систему «Бережливая поликлиника» по всей России

Санкт-Петербург, 18 июля. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал о внедряемых в городе инициативах на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В Петербурге к 2021 году нужно первести все детские поликлиники на систему «Бережливая поликлиника», в этом году в нее войдут 75 детских и 35 взрослых поликлиник, отметил градоначальник. Рабочее место медсестры модернизировано, теперь данные о пациентах будут содержаться на медицинских электронных картах.

«Это очень хорошо. Надо по всей стране это внедрять. Мы уже с правительством будем обсуждать вопросы первичного звена здравоохранения», — Владмир Путин, комментарий главы государства приводится на сайте Кремля.

Беглов добавил, что в конце апреля в Петербурге ввели круглогодичный бесплатный проезд для льготников в электричках. Заработала служба социальных участковых, которая поможет нуждающимся получить те или иные льготы.

До конца года во всех районах Петербурга будут организованы пункты социальных участковых, за помощью обратились более 2,5 тысяч человек. Глава города сообщил, что с января 2020 году все жители блокадного Ленинграда без исключения будут получать социальную поддержку.