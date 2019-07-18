Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер

Москва, 18 июля. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ по итогам заседания Госсовета.

В опубликованном на сайте Кремля документе указывается, что поручение должно быть выполнено до 1 февраля 2020 года. На заседании Госсовета 26 июня Путин напомнил, что целью установки камер слежения на дорогах являются безопасность и сохранение жизней людей, поэтому специально прятать оборудование на дорогах не нужно.

Глава государства подчеркнул, что камеры устанавливаются для того, чтобы снизить аварийность и травматизм на дорогах. В случае, когда камеры намеренно прячут, происходит подмена смысла всех проводимых мероприятий. Путин добавил, что «вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф».

Кроме того, в перечне значатся и другие поручения по итогам Госсовета. Путин поручил к 1 декабря разработать госпрограмму по обеспечению безопасности на дорогах, создать единую федеральную систему контроля междугородних автобусных перевозок, а также снизить стоимости электроэнергии для освещения дорог.