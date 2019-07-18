Глава МИД ФРГ отметил усилия России в политическом урегулировании в Сирии

Бонн, 18 июля. Глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил позитивный вклад России в политическое урегулирование в Сирии.

Маас заявил, что в сирийском вопросе Москва и Берлин занимают противоположенные позиции. Однако Россия и ФРГ едины в том, что стабилизация ситуации в Сирии невозможна без политического процесса. Немецкий политик призвал сконцентрироваться именно на политических усилиях в САР.

«Россия предприняла некоторые меры, чтобы побудить правительство в Дамаске к участию в таком процессе. Это очевидно и позитивно», — заявил Маас на открытии 18-го заседания форума «Петербургский диалог».

Кроме того, глава немецкого внешнеполитического ведомства призвал принять меры по деэскалации в Идлибе. Маас отметил, что необходимость создания в Сирии конституционного комитета «давно назрела».

Вооруженный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что по ситуации в Идлибе ведется поиск решения, которое не нанесет вред мирным жителям. Россия не может бесконечно мириться с присутствием боевиков в зоне деэскалации Идлиб, подчеркнул Лавров.

1 Организация запрещена на территории РФ.