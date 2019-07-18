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Появились кадры с места гибели семи человек в Тыве

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Появились кадры с места гибели семи человек в Тыве

Кызыл, 18 июля. Семь человек погибли при столкновении автомобилей Lada Priora и Toyota в Тыве. В распоряжении Федерального агентства новостей появились фотографии с места трагедии.

Авария произошла на трассе Кызыл — Эрзин. Две семьи ехали с озера. На автородороге столкнулись Toyota и Lada Priora. В результате ДТП погибли семеро человек, среди которых трое детей.

В распоряжении ФАН появились снимки с места трагедии.

Появились кадры с места гибели семи человек в Тыве

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поручил разработать государственную программу по усилению безопасности на дорогах до 2030 года. Правительство должно предоставить соответствующие предложения до 1 декабря текущего года. Документ нацелен на снижение смертности и травматизма россиян на дорогах.

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