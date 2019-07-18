Путин поручил ужесточить наказание за нарушение ПДД при перевозке детей

Москва, 18 июля. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля следующего года усилить административную ответственность за нарушение ПДД при перевозке групп детей, сообщает пресс-служба Кремля.

По итогам заседания Госсовета, прошедшего 26 июня, глава государства дал ряд поручений.

Одно из них — кабмину, которому предстоит принять меры, чтобы усилить административную ответственность за нарушение ПДД при оказании услуг по организованным перевозкам групп детей.

Как сообщалось ранее, Путин также поручил разработать госпрограмму по безопасности на дорогах до 2030 года. Госпрограмма нацелена на снижение смертности и травматизма россиян в ДТП. Документ правительство должно представить президенту до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в России будет введена система электронных водительских прав. В феврале появилась информация о том, что оцифрованная база водительских удостоверений почти готова, передавал RT. Кроме того, планируется применять электронные базы данных для контроля за водителями такси и техническим состоянием их машин.

Согласно последним данным, ГИБДД прорабатывает вопрос о введении запрета на работу в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для тех, кого ранее лишали водительских прав. При этом ГИБДД собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит проверять соискателей на злостные нарушения.



«Газета.ру» сообщала, что Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением ПДД. Группа обсудит вопросы нормативного правового регулирования дорожной безопасности и составит рекомендации по их улучшению, если в этом будет необходимость.