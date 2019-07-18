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Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт на севере Синая

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Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт на севере Синая

Москва, 18 июля. Боевики террористической организации «Исламское государство»1 взяли на себя ответственность за теракт на севере Синайского полуострова, передает ведущая мониторинг информационной активности экстремистов американская SITE Intelligence Group.

Теракт был совершен около автомобильной стоянки в городе Шейх-Зувейд. По данным арабских СМИ, в результате взрыва погибли два человека, в частности сотрудник сил безопасности Египта. Организатор атаки также умер. Ранения получили трое силовиков.

Запрещенная в России организация «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) взяла на себя ответственность за произошедшее на севере Синая.

Север Синая является одним из самых напряженных регионов в Египте. Действующие в регионе экстремисты продолжают совершать нападения на военных и полицейских. На полуострове уже больше года проводится масштабная антитеррористическая операция, за время которой уничтожены и задержаны сотни боевиков.

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт на севере Синая

Ранее сообщалось, что 10 человек погибли при взрыве, прогремевшем перед зданием управления полиции в городе Кандагар на юге Афганистана, еще 60 человек пострадали.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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