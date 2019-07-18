Антироссийский демарш Катамадзе испортил воздух на «Рандеву» Лаймы Вайкуле

Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле в ходе фестиваля ее имени, стартовавшего в Юрмале, поддержала певицу из Грузии Нино Катамадзе, которая ранее отметилась резкими антироссийскими высказываниями.

На фоне обострения отношений между Москвой и Тбилиси Катамадзе заявила, что больше не намерена ездить с гастролями в Россию. Чтобы не лишать грузинскую исполнительницу русскоязычной аудитории, Вайкуле пригласила Катамадзе в Латвию качестве специального гостя фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2019.

Российские интернет-пользователи уже подвергли Катамадзе критике за то, что та ругает Россию, но при этом спокойно зарабатывает на русскоязычной аудитории. С этой точкой зрения согласен член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, блогер Вадим Манукян. Как отметил блогер в комментарии Федеральному агентству новостей, «грузинский», а точнее антироссийский демарш Вайкуле может нивелировать положительный посыл ее фестиваля.

«Как говорит сама Лайма Вайкуле, — дружба народов ей дорого обходится, — с иронией отметил Манукян. — Приглашая на фестиваль людей, которые народы не объединяют, а разъединяют, особой дружбы не построишь. Зная о недружественных по отношению к России заявлениях Катамадзе, Лайма, тем не менее, демонстративно приглашает эту грузинскую певицу на свой фестиваль, и это, извините за выражение, серьезно портит воздух на ее «Рандеву».

По мнению собеседника ФАН, это решение — серьезная ошибка Вайкуле, хотя в целом программа фестиваля показывает широту ее взглядов.

«На мой взгляд, это единственный явный ее промах с точки зрения списка приглашенных гостей. Зная ориентировочную программу фестиваля, я очень доволен тем, что украинки Maruv и дуэт Анна-Мария на фестиваль приедут (исполнительницы не смогли выступить от Украины на «Евровидении» из-за своих симпатий к РФ. — Прим. ФАН). Из «старой гвардии» будут Лолита, Валерий Меладзе, Любовь Успенская, Стас Михайлов, Алена Свиридова и Сергей Мазаев. Ну и Алла Пугачева на фестивале будет, только не петь, а в зале сидеть. Филипп Киркоров на этот раз на «Рандеву» не попадает, он в эти дни дает гастроли в Крыму, но туда Лайме, как мы слышали, ездить нельзя — засудят!» — говорит член совета при ГД.

Ранее латвийский политик Янис Кузинс, который называет себя родственником Лаймы Вайкуле, рассказал в интервью ФАН, каким репрессиям певица может подвернуться в Латвии, если решится дать гастроли в Крыму.

Напомним, 30 июня популярная в России джазовая певица Нино Катамадзе написала на своей странице в Facebook, что поддерживает антироссийские протесты в Грузии и в дальнейшем отказывается ездить в РФ с гастролями. После резкой критики со стороны россиян исполнительница удалила запись.

Инспирированные Западом массовые беспорядки в Тбилиси спровоцировали рост антироссийских и русофобских настроений в этой стране. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно приостанавливающий авиасообщение с Грузией.